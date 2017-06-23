У харьковских коммунальщиков нашли миллионную растрату

У коммунального специализированного предприятия "Харкивгорлифт" обнаружили нарушения, которые привели к потерям на общую сумму почти 1,3 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы .

В частности, из-за списания по данным бухгалтерского учета дебиторской задолженности контрагента за отпущенные материальные ценности без проведения исковой работы, непредъявление контрагентам пени при подаче исков в суд и несвоевременное получение платы за проживание в общежитии его жителей предприятие недополучило финансовых ресурсов на сумму почти 930 тыс. грн.

Списание материалов на техническое обслуживание и ремонтно-восстановительные работы устройств замочно-переговорной связи без подтверждающих документов привело к излишнему списания с учета материальных ценностей на сумму свыше 237 тыс. грн.

Кроме того, во время ревизии установлены факты оплаты по завышенной стоимости выполненных ремонтных работ и услуг по электроснабжению, факты лишних выплат заработной платы, нехватку материальных ценностей. Из-за этого предприятие понесло потери почти на 100 тыс. грн.

Директору предприятия направлено требование о принятии мер по полному устранению нарушений. За организацию и ведение бухгалтерского учета с нарушением установленного порядка 5-ти должностных лиц привлечены к административной ответственности.

О результатах ревизии в известность правоохранительные органы.



