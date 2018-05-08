У Кабмина митинговали против политики правительства в языковой сфере

Активисты Всеукраинского объединения "Свобода" провели акцию у здания Кабинета министров Украины с критикой политики правительства Владимира Гройсмана в языковой сфере.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", у здания правительства во вторник собралось около 50 активистов "Свободы", которые пришли туда после участия во Всеукраинском общественном форуме "За украинский язык".

На этом собрании была принята резолюция о том, что участники форума осуждают попытки нынешней украинской власти внедрить в стране многоязычие путем предоставления преференции для языков национальных меньшинств, что противоречит Конституции Украины.

Они считают, что законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является перекрученным вариантом законопроекта №5669 от 19 января 2017 года "О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине".

"Свободовцы" также считают, что законопроект №5670-д очень похож на отмененный 28 января 2018 года Конституционным судом так называемый закон "Колесниченко-Кивалова" об основах государственной языковой политики, принятый в 2012 году.

Митингующие указали и на то, что закон Украины об образовании и законопроект о среднем образовании внедряют в стране новую модель языковой политики, которая, по их мнению, направлена на "нейтрализацию" государственного статуса украинского языка путем параллельного использования языков нацменьшинств, так называемых "коренных языков", "других языков", "языков ЕС".

Участники акции передали утвержденную на форуме резолюцию в Кабинет министров Украины.

Всеукраинский общественный форум "За украинский язык" требует от Верховной Рады принять новый языковой закон на основании законопроекта №5669, а также внести изменения в законодательство об образовании и создать все условия для обучения на языках нацменьшинств в субботних или воскресных школах за собственный счет.

В резолюции подчеркивается, что языком образовательного процесса в Украине является государственный язык, а представителям национальных меньшинств гарантируется право изучения родного языка в государственных и коммунальных образовательных учреждениях.

Кроме того, участники митинга потребовали от президента Украины лишить народного депутата Сергея Кивалова звания "Героя Украины", а от Кабинета министров - отправить в отставку министра образования и науки Украины Лилию Гриневич за проводимую политику в языковой и образовательной сфере.