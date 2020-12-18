У Макрона коронавирус: несколько европейских лидеров ушли на самоизоляцию

Глава Евросовета Шарль Мишель, испанский премьер Педро Санчес, премьер Португалии Антониу Кошта и другие европейские лидеры и политики ушли на самоизоляцию после обнаружения коронавируса у президента Франции Эмманюэля Макрона.

Многие из тех, кто посетил Париж по случаю годовщины Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и встречался с Макроном, ушли на изоляцию. В частности, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Испании Педро Санчес. Они оба пожелали Макрону скорейшего выздоровления.

Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа, премьер-министр Португалии Антониу Кошта, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, бельгийский премьер Александр Де Кроо решили тоже самоизолироваться. Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин также в четверг решил ограничить контакты, пока ждет результаты своего теста, пишет Guardian.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в отличие от многих других европейских лидеров, не собирается уходить на самоизоляцию. Она уже сдавала тест на COVID-19 после встречи с Макроном на саммите ЕС, и результат был отрицательный. Меркель пожелала французскому президенту скорейшего выздоровления.

Кроме европейских лидеров, на самоизоляцию отправились несколько французских политиков. Как сообщает телеканал BFMTV, в среду Макрон ужинал в компании десяти человек, включая французского премьера Жана Кастекса, президента Национального собрания Ричарда Феррана и генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Кохлера