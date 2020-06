У Медведчука нашли общий бизнес с Коломойским в энергетической и металлургической отраслях

Олигархи Игорь Коломойский и Виктор Медведчук тесно связаны друг с другом в нескольких бизнес-сферах. А машина охраны, сопровождавшая Владимира Зеленского во время избирательной кампании, была зарегистрирована на фирму, около 10% которой принадлежит Медведчуку. К такому выводу журналисты программы "Схемы" пришли, проанализировав декларацию Виктора Медведчука.

У обоих олигархов есть доля в трех облэнерго - "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго". СМИ традиционно относили ЗАО "Львовоблэнерго" и ЗАО "Прикарпатьеоблэнерго" к сфере влияния братьев Григория и Игоря Суркисов с мажоритарной долей собственности и условной группы "Приват" Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова с миноритарной.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (Smida), 88% акций "Прикарпатьеоблэнерго" записаны на пять кипрских фирм: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Kerelio Commercial Ltd (12,7%), Miosaria Commercial Ltd (12,5%) и Zocatini Enterprises Ltd (12,5%).

Медведчук задекларировал, что конечный бенефициар всех пяти фирм - его жена Оксана Марченко. Супруги суммарно сконцентрировали около 44% акций этого облэнерго. На эти же кипрские фирмы записано 89% акций "Львовоблэнерго", поэтому по таким же расчетам доля семьи народного депутата может составлять до 44% акций энергокомпании. Еще около 5% акций этого облэнерго обладает кипрская Wadless Holdings Ltd. Эта фирма близка к окружению бизнесмена Игоря Коломойского.

Контрольный пакет акций ОАО "Запорожьеоблэнерго" (60,2%) принадлежит государству. Более 35% акций записаны на три кипрские фирмы: Lex Perfecta Ltd (16,5%), Bikontia Enteprises Ltd (12,3%) и Kerelio Commercial Ltd (7,1%). Народный депутат Медведчук задекларировал, что его жена является владелицей двух из них (Kerelio Commercial и Lex Perfecta) - это указывает на то, что семья депутата могла сконцентрировать около 12% акций этого "Запорожьеоблэнерго". Другую фирму-владелицу миноритарного пакета акций облэнерго, Bikontia Enteprises, в СМИ связывают с бизнесменом российского происхождения Константином Григоришиным и Игорем Коломойским.

В сфере металлургии Медведчук и Коломойский являются партнерами в ЗАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" и АО "Запорожский завод ферросплавов".

Более 91% акций "Днепроспецстали" записаны на пять кипрских фирм: Venox Holdings Ltd (47,1%), Gazaro Ltd (16,5%), Boundryco Ltd (11%), Middleprime Ltd (9,8%), Crascoda Holdings Ltd (6,7%). В СМИ отмечали, что контроль над заводом принадлежит так называемой бизнес-группе "Приват" и российской VS Energy Александра Бабакова, бывшего депутата Госдумы России от партии "Единая Россия". Оказалось, что у предприятия есть еще один, ранее неизвестный акционер.

Виктор Медведчук внес в декларацию фирмы из структуры "Днепроспецстали" - это Gazaro Ltd, Boundryco Ltd и Crascoda Holdings Ltd. Семья Медведчука является конечным бенефициаром не менее 17% акций "Днепроспецстали".

АО "Запорожский завод ферросплавов" - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов (сплавов железа с различными химическими элементами), которые используются в различных сферах металлургии.

90% акций завода записанные на пять кипрских фирм: Soltex Ltd (22,4%), Matrimax Ltd (22,4%), Tapesta Ltd (18,8%), Walltron Ltd (18,6%) и Halefield Holdings Ltd (7,7%). Исторически украинские СМИ причисляли завод в сферу интересов группы "Приват". Но оказалось, что почти половиной завода, похоже, владеет семья Виктора Медведчука.

Это - оффшорные компании с Британских Виргинских островов Seldon Ventures Ltd, Attolam Ventures Ltd, Geiora Management Ltd и Baikeens Investments Ltd. Эти четыре фирмы совокупно владеют 41% акций "Запорожского завода ферросплавов", и если они принадлежат Марченко полностью - то именно такова доля семьи Медведчука в этом ферросплавном заводе.

Пятая компания из структуры собственности АО "ЗЗФ" - это кипрская фирма Halefield Holdings Ltd. Эта компания, вероятно, входит в состав условной группы "Приват", ведь в СМИ она упоминалась как одна из крупнейших фирм по объемам операций с кипрским филиалом "Приватбанка".

Кроме этого, Коломойский и Медведчук совместно владеют расположенным в Одессе крупным логистическим комплексом, который специализируется на перевалке нефти и сжиженного газа. Его представляют четыре компании: ЧАО с иностранными инвестициями "Синтез Ойл", ОАО "Эксимнефтепродукт", ОАО "Одеснефтепродукт" и ООО "Укрлоудсистем".

Владельцами всех этих четырех одесских предприятий являются кипрские фирмы: Clanton Consulting Ltd, Portial Trading Ltd, Prescona Management Ltd и Inofos Management Ltd. В каждой из них имеет свою долю семья Медведчука. По данным кипрского реестра юридических лиц, собственником 10% акций каждой из них есть кипрская Tominersa Investments Ltd, которую задекларировал Виктор Медведчук. Таким образом суммарная доля семьи народного депутата в компаниях Одесского перевалочный комплекс составляет около 10%.

Примечательно, что на компанию "Синтез Ойл" был зарегистрирован Volkswagen Multivan - автомобиль с охраной, которая сопровождала Владимира Зеленского во время избирательной кампании.