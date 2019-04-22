У Порошенко назвали причины его поражения на выборах

Поражение президента Петра Порошенко на выборах-2019 в его команде объясняют негативным для него эффектом дебатов и увеличением явки избирателей Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дали зеленый свет: как страна выбирала президента".

Отметим, после первого тура выборов, несмотря на существенный разрыв между Порошенко и Зеленским, источники РБК-Украина в штабе президента уверяли, что его не стоит списывать со счетов. В то же время на вопрос о причинах большого разрыва по итогу второго тура в команде Порошенко толком не смогли ответить, отметив лишь, что ставка на мобилизацию избирателей в Западной Украине и дебаты не оправдали их ожиданий.

"Только усилилась явка на востоке и на юге, особенно на юге. А на западе явка не улучшилась, на что мы рассчитывали. Мы рассчитывали, что ближе к Пасхе люди приедут обратно в Украину. Не знаем, приехали ли они. Но больше, чем в первом туре, не проголосовало", - признал замглавы фракции БПП Сергей Березенко.

Кроме того, дебаты кандидатов на НСК "Олимпийский", на которые так рассчитывал Петр Порошенко, особо не повлияли на мнение избирателей. Но в его команде оценивают по-разному эффект от событий на стадионе в прошлую пятницу.

"Дебаты сыграли не в нашу пользу", - полагает собеседник в близком окружении Порошенко. Между тем, по словам еще одного члена президентской команды, дебаты с Зеленским на НСК все же обеспечили Порошенко плюс 3% рейтинга.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что Порошенко, который по результатам выборов 2019 покинет этот пост, возглавит партийный список на выборах в Верховную раду. При этом пока неизвестно, будет это "БПП-Солидарность" или какая-либо другая политическая сила.

Накануне Порошенко заявил, что не уходит из украинской политики, и пообещал защищать курс на членство в Евросоюзе и НАТО, безвиз, украинский язык, ПЦУ и стабильность финансово-банковской системы. Он также пообещал Зеленскому сформировать мощную оппозицию.