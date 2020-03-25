У принца Чарльза диагностировали коронавирус

У британского принца Чарльза выявили коронавирус, его тест показал положительный результат. Сообщается, что позитивный тест принца Чарльза подтвердил представитель Clarence House - вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.

"Принц Уэльский показал положительный результат на коронавирус... У него проявлялись легкие симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, дома", - сообщил он.

Его супруга герцогиня Корнуольская Камилла тоже прошла тестирование, тест оказался отрицательным. На данный момент супруги изолированы в поместье в Шотландии.