У принца Чарльза диагностировали коронавирус

25 марта 2020 г. 13:00
Источник: РБК-Украина
166 просмотров

У британского принца Чарльза выявили коронавирус, его тест показал положительный результат. Сообщается, что позитивный тест принца Чарльза подтвердил представитель Clarence House - вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.

"Принц Уэльский показал положительный результат на коронавирус... У него проявлялись легкие симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, дома", - сообщил он.

Его супруга герцогиня Корнуольская Камилла тоже прошла тестирование, тест оказался отрицательным. На данный момент супруги изолированы в поместье в Шотландии.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.