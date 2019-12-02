У Путина ответили на идею Зеленского о переговорах по Крыму

02 декабря 2019 г. 14:45
Источник: РБК-Украина
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Российские власти настаивают, что обсуждение оккупированного Крыма в любом международном формате является невозможным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

В частности, Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского обсудить статус полуострова в формате Украина-США-Россия.

"Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Собственно, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях", - подчеркнул он.

По его словам, президент России Владимир Путин даст "развернутые и последовательные ответы", если Зеленский задаст вопрос о Крыме.

Напомним, Зеленский в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza заявил, что США могут помочь Киеву в возвращении Крыма.

 

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