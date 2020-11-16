У Степанова диагностировали коронавирус: министр рассказал, как лечится

16 ноября 2020 г. 11:22
Источник: Обозреватель
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, как лечится от коронавируса. Об этом он сообщил во время онлайн-обращения в Facebook в понедельник, 16 ноября.

"Никаких антибиотиков. Только витамин С, D3, цинк и Аспирин Кардио", – сказал министр.

Чиновник добавил, что у него есть температура и все симптомы респираторного заболевания, но чувствует он себя "терпимо".

Степанов отметил, что у него не было семейного врача, поэтому он обратился на горячую линию Минздрава, чтобы ему рассказали, как лечиться.

"У меня нет семейного врача – в этом не было необходимости, потому что у меня жена врач. Но при COVID-19 нужно иметь именно семейного врача. Поэтому я позвонил на горячую линию, которую мы создали. Мне оказали помощь. Как по мне – не совсем такую, как я ожидал. Но все же меня соединили с врачами, которые предоставили советы, как мне лечиться, какие лекарства принимать. Следую полностью их советам", – добавил министр.

Также он отметил, что дал помощникам задание разработать процесс подписания декларации онлайн.

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