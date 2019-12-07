У Украины есть контракты уже на 85% военной помощи США, - замминистра обороны

За текущий финансовый год Украина получила от США военную помощь на 400 млн долларов. Более чем на 85% этой помощи уже заключены соответствующие контракты.

Об этом заместитель министра обороны Украины Алина Фролова сообщила в эфире hromadske.

"На сегодняшний день помощь, которая идет в пределах финансового года, законтрактована более чем на 85 процентов. Это та самая, о которой все говорят, что она заморожена. Финансовый год в США - до апреля", - сказала она.

Фролова уточнила, что заключение контракта на какую-то помощь, например, на поставку оснащения, означает, что Украина его уже точно получит.

"Почему я говорю именно о контрактации - потому что если мы говорим о технике и оборудовании, мы понимаем, что это несколько лет производства. То есть это не значит, что мы ее прямо сейчас получим. Есть вещи, которые мы получим достаточно быстро, а есть вещи, которые получим за два года, но оплата (от США - ред.) за них пойдет уже сейчас", - пояснила замминистра.

Как отмечает Фролова, "на операционном уровне никакой заморозки не было".

"Была дискуссия по поводу верхнего политического руководства, но все операционные процессы осуществлялись, поскольку официальной команды стоп либо не стоп не было, мы ее не почувствовали. Нас абсолютно заверили на уровне Сената, на уровне Конгресса, на уровне Министерства обороны, это технические внутренние вопросы, которыми мы занимаемся, но это не значит, что мы останавливаем помощь", - рассказала она.

Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

Заморозка военной помощи Украине стало поводом для запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, который пытался добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.