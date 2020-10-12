У Венедиктовой время до конца года, чтобы показать какие-то результаты - Зеленский

12 октября 2020 г. 12:25
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Президент Украины Владимир Зеленский дал генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца года, чтобы она показала результат. Об этом он заявил в интервью "BBC Украина", комментируя отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, который на момент увольнения занимал должность всего полгода.

"И, если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она - это она, женщина, профессиональная женщина - если она до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ", - заявил Зеленский.

По словам президента, за те полгода в должности генпрокурора Рябошапка якобы не показал никаких результатов.

"Они никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода - очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали", - добавил Зеленский.

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