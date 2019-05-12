У Зеленского готовятся к роспуску Верховной Рады

Команда Зеленского опубликовала видео о роспуске Верховной Рады и обещает, что Зеленский "обратит на него внимание", если видео наберет миллион просмотров.

Соответствующее видео опубликовано в воскресенье на странице Команда Зеленского в Facebook.

"Руслан Ханумак записал первый вопрос, который является одним из главных на "повестке дня" граждан Украины: роспуск Верховной Рады. Если вас волнует этот вопрос - смотрите видео, отправляете своим друзьям, знакомым, делитесь на своих страницах. Когда видео наберет 1000000 просмотров - Владимир Александрович лично обратит на него внимание", - говорится в посте.

На видео автор ставит прохожим на улице вопрос, нужно ли распускать Верховную Раду. Подавляющее большинство тех, кого включили в видеоролик, высказались за роспуск.

Перед этим автор ролика заявляет, что Верховной Раде доверяют лишь 4% граждан, в которые входят сами депутаты и их родственники.

Вместе с тем, источники "Украинской правды" сообщают, что в команде Зеленского уже даже подготовили проект указа будущего президента о роспуске парламента, которым предусматривается провести внеочередные выборы в ВР в июле этого года.

Источники также отмечают, что в окружении Зеленского ведутся дискуссии о досрочных выборах в Верховную Раду - часть команды выступает за немедленный роспуск Рады после инаугурации, другая - против, чтобы успеть полноценно подготовить партию "Слуга народа".