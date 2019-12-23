У Зеленского отреагировали на запуск поездов в Крым Россией

Представительство Президента Украины в Крыму отметило противоправность запуска железнодорожного сообщения между оккупированным Крымом и Россией.

Об этом сообщило Представительство Президента в автономной ренспублике Крым на странице в соцсети фейсбук.

Как отмечается, любой въезд/выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе.

Представительство Президента также осудило очередной несогласованный с Украиной визит президента РФ Владимира Путина на оккупированную территорию Украины - Крым и город Севастополь.

"Такие действия РФ являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права", - отметили в Представительстве Президента.

Также Представительство Зеленского подчеркнуло, что никакие действия РФ по Крыму не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины.

Напомним, автомобильный мост из России в оккупированный ею Крым был открыт в мае 2018 года.