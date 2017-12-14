Учились в Харькове, а служат у террористов. Курсанты-спасатели устроились "на работу" в "ДНР"

Поздравляю вас

На этом видео, опубликованном так называемой пресс-службой фейкового министерства террористической организации "ДНР", трое выпускников Национального университета гражданской защиты Украины получают погоны от псевдоруководителей. Бывшие харьковские курсанты решили изменить присяге и поехали работать на неподконтрольную Украине территорию. Выпускники не только не скрывают, что получили дипломы украинского вуза, но и рассказывают российским СМИ, что Харьков - это "временно подконтрольная Украине территория".

Евгений Овчинников, выпускник НУГЗУ

Сам я уроженец Донбасса. Проходил обучение на временно подконтрольной Украине территории, решил продолжать работу здесь. Это моя семья, мой край.

Юлия Крыжановская, выпускница НУГЗУ

Хотелось вернуться ближе к родным, на родину, и я приняла такое решение, что нужно решаться сейчас.

Это видео вызвало резонанс в соцсетях. Пользователи задаются вопросом, знали преподаватели о намерениях своих курсантов, и можно ли расценивать действия выпускников силового вуза, как государственную измену.

Связаться с профильным департаментом в Киеве и получить комментарии журналистам АТН в течение дня так и не удалось. В то же время в самом вузе от каких-либо комментариев по этому поводу отказываются, хотя и не отрицают, что такие люди действительно у них учились. Поступили в университет они в 2013 году, дипломы получили летом 2017.