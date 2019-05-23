Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде

Указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов обжаловали в Верховном суде.

Об этом сообщил координатор гражданского движения «Общее дело» Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

«Общее дело» обжаловало незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном Суде Украины», - написал он.

Как сообщалось ранее, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.

21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

22 мая председатель парламента Андрей Парубий заявил, что поддерживает инициативу относительно обращения в Конституционный суд о конституционности указа президента о роспуске парламента.

«Я знаю, что народные депутаты планируют подать обращение в Конституционный суд, и я поддерживаю эту инициативу...», - сказал он.

Сегодня, 23 мая, указ вступил в силу - документ опубликован в правительственном издании «Урядовий кур'єр».