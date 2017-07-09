Украина достигла договоренностей с США в сфере борьбы с киберпреступностью - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что сегодня во время визита государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, были достигнуты важные договоренности в сфере борьбы с киберпреступностью.

Об этом Порошенко сказал на совместной с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном пресс-конференции в Киеве.

«Результатом стремительно развивающегося сотрудничества между Украиной и США является доказательство того факта, и мы за это очень благодарны американскому народу, что мы имеем не только двухпартийную поддержку в американском Конгрессе, но и мощную поддержку в Белом доме, в Государственном департаменте и в американском правительстве», - заявил он.

«Уверен, что Ваш (государственного секретаря США Рекса Тиллерсона УНИАН) сегодняшний визит будет способствовать расширению нашего сотрудничества во многих сферах - от оборонной сферы, сферы безопасности, сферы борьбы с киберпреступностью, где мы достигли очень важных договоренностей сегодня, сферы экономической, энергетической, культурной и многих других», - добавил президент.