Украина достигла договоренностей с США в сфере борьбы с киберпреступностью - Порошенко

09 июля 2017 г. 18:52
Источник: УНИАН
28 просмотров

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что сегодня во время визита государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, были достигнуты важные договоренности в сфере борьбы с киберпреступностью.

Об этом Порошенко сказал на совместной с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном пресс-конференции в Киеве.

«Результатом стремительно развивающегося сотрудничества между Украиной и США является доказательство того факта, и мы за это очень благодарны американскому народу, что мы имеем не только двухпартийную поддержку в американском Конгрессе, но и мощную поддержку в Белом доме, в Государственном департаменте и в американском правительстве», - заявил он.

«Уверен, что Ваш (государственного секретаря США Рекса Тиллерсона УНИАН) сегодняшний визит будет способствовать расширению нашего сотрудничества во многих сферах - от оборонной сферы, сферы безопасности, сферы борьбы с киберпреступностью, где мы достигли очень важных договоренностей сегодня, сферы экономической, энергетической, культурной и многих других», - добавил президент.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.