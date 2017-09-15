Украина готова направить языковую статью закона "Об образовании" на экспертизу в Совет Европы

Украина готова направить языковую статью закона "Об образовании", которая вызвала протест со стороны соседних государств, на экспертизу в Совет Европы, пишет "Интерфакс-Украина".

Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич на брифинге по результатам встречи с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Украине.

"Мы готовы в Совет Европы предоставить эту статью закона для экспертизы по поводу того, что эта статья не нарушает те международные обязательства, которые взяла на себя Украина", - заявила она после встречи с послами.

Она также выразил надежду, что президент Украины Петр Порошенко подпишет закон "Об образовании", пока будет идти экспертиза языковой статьи.

"Я очень надеюсь, что президент подпишет закон об образовании", - сказал Гриневич.

Заместитель главы МИД Украины Вадим Пристайко в свою очередь сообщил, что на встрече присутствовали послы или представители посольств 11 стран, а также представители ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Напомним, что новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

После принятия закона свое недовольство этой нормой выразили Венгрия, Румыния, Молдова, Польша, Россия.

В связи с этим премьер Владимир Гройсман поручил министру образования и науки Лилии Гриневич и министру иностранных дел Павлу Климкину провести консультации с послами стран Европейского Союза по вопросу языковых норм новой редакции закона "Об образовании". Гройсман подчеркнул, что Украина является толерантным государством, и ее политика отвечает всем обязательствам, в частности относительно языков национальных меньшинств. В то же время премьер подчеркнул, что не менее важным является вопрос государственного языка, который должен быть применен на всей территории страны.