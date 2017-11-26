Украина готова обменять 306 боевиков на 74 украинских пленных - Тандит

Украина готова обменять 306 пленных боевиков на 74 украинских пленных на Донбассе, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

По его словам, Украина на законных основаниях готова передать 306 человек, совершивших преступления против территориальной целостности страны.

"Мы готовы к обсуждению списков. В список из 306 лиц мы никого не вносили со стороны, все эти лица совершали преступления против целостности Украины, они были поданы ОРДЛО. Сейчас речь идет о 74 наших заложниках. Мы сделаем все возможное, чтобы стала известна судьба 158-162 человек тех, кто считается заложниками. Это очень серьезная работа, мы надеемся, что в ближайшее время действительно возобновится процесс. Мы не будем говорить о сроках, Украина готова к этому процессу, чтобы по закону передать туда этих людей", - заявил он.

Тандит добавил, что на данный момент известно о местонахождении 96 украинских пленных на Донбассе. Он отметил, что украинская сторона готова к любым компромиссам в переговорах с представителями ОРДЛО, чтобы забрать всех своих заложников.

"Каждый из этих лиц в списке находится в определенном статусе. Долгое время, пока тянулась эта история, многие из тех, кто подавался в списке согласно действующему законодательству, или освобождались, или попадали под решение судов. Там же все наши заложники находятся без какого-либо статуса, т.е. принимаются решения в Москве, дается команда, и уже могут на следующий день всех наших ребят освободить. Мы готовы в любой момент их забрать", - добавил Тандит.

Все детали этого процесса будут обсуждать в Минске 29 ноября.

"В Украине есть определенная процедура, на которую мы тоже готовы идти. Главное, чтобы теперь эти обещания со стороны ОРДЛО были воплощены в действие. 29 числа наша группа будет опять в Минске участвовать в переговорах и, конечно же, будет обсуждать детали этого процесса. СБУ и центр освобождения заложников обеспечат скорейшую передачу туда этих людей. Мы готовы к любым компромиссам", - констатировал он.