Украина готовится к отражению российской агрессии на Азове

14 октября 2018 г. 17:50
Источник: РБК Украина
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Украина готовится к отражению российской агрессии в Азовском море. 

Об этом сегодня во время церемонии принесения торжественной присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы готовимся к отражению российской агрессии с морского направления - на Азове. Порох надо держать наготове", - заявил он.

Президент напомнил, что в пятницу был в Мариуполе на комплексных тактических учениях сил обороны морского побережья. Он отметил высокий уровень боеспособности украинских Военно-морских сил.

"Корабли и катера украинских Военно-морских сил, должен заметить, и наших пограничников и Национальную гвардию, воздушные силы, инженерные, сухопутные подразделения, они своими грамотными действиями, решениями, искусным маневром, решительными действиями жестко встретили и уничтожили условный десант противника. Словом, отработали на твердую "12", - добавил Порошенко.

Напомним, 13 октября президент Петр Порошенко подписал указ № 320/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе". 

Согласно решению СНБО, правительство должно принять Морскую доктрину Украины и усовершенствовать нормативно-правовую базу защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей. Кроме того, Кабмину поручено отработать общую позицию Украины с международными партнерами по противодействию техногенной катастрофе на севере Крыма, а также обеспечить меры противодействия ее распространению на материковую часть Украины.

Также Петр Порошенко заявил, что украинские военные готовы к отпору российской агрессии на Азовском направлении.

 

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