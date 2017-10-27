Украина и ЕС подписали соглашения о техподдержке реформ в Украине

27 октября 2017 г. 15:42
Источник: УНИАН
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Украина и ЕС подписали два соглашения на общую сумму 89,5 миллиона евро для технической поддержки реформ в нашей стране.

 Украина и Европейский Союз подписали соглашение о  повышении  способности органов государственной  власти нашей страны к  выполнению  Соглашения об  ассоциации с ЕС на сумму 37,063 миллиона евро, а также соглашение о финансировании программы поддержки права на сумму 52,5 миллиона евро.

Соглашения были подписаны первым вице-премьером - министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивым и главой Группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питером Вагнером. "Все работники министерств, Секретариат Кабинета министров и 60 центральных органов власти получат поддержку - это системные документы, которые поддержат Украину на пути реформ», - отметил Кубив.

 

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