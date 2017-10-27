Украина и ЕС подписали соглашения о техподдержке реформ в Украине

Украина и ЕС подписали два соглашения на общую сумму 89,5 миллиона евро для технической поддержки реформ в нашей стране.

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о повышении способности органов государственной власти нашей страны к выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС на сумму 37,063 миллиона евро, а также соглашение о финансировании программы поддержки права на сумму 52,5 миллиона евро.

Соглашения были подписаны первым вице-премьером - министром экономического развития и торговли Украины Степаном Кубивым и главой Группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питером Вагнером. "Все работники министерств, Секретариат Кабинета министров и 60 центральных органов власти получат поддержку - это системные документы, которые поддержат Украину на пути реформ», - отметил Кубив.