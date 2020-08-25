Украина и еще пять стран присоединились к решению ЕС по санкциям против России из-за Крыма

Шесть стран присоединились к решению Совета ЕС о продлении еще на год санкций против России, введенных из-за оккупации Крыма. Об этом говорится в обнародованном на сайте Евросовета сообщении внешнеполитической службы ЕС.

Отмечается, что страны-кандидаты на вступление в Евросоюз - Черногория и Албания, члены зоны свободной торговли ЕС - Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия присоединились к решению Совета ЕС от 18 июня 2020 года о продлении действия санкций против РФ до 23 июня 2021 года. Эти страны обязались обеспечивать соответствие национальных политик этому решению Совета.

«Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его», - отмечается в сообщении.

Впервые санкции против РФ Европейский Союз ввел 14 июня 2014 года, а затем постоянно продлял их действие на год. Они включают запрет на импорт продукции происхождением из Крыма в страны Евросоюза, а также запрет на инвестиции и капиталовложения в Крым. Это означает, что ни один европеец или зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость или предприятия в Крыму, финансировать крымские компании или поставлять услуги. Запрещается осуществление туристических услуг, в частности европейские круизные корабли не могут связываться со всеми крымскими портами, за исключением попадания в чрезвычайные ситуации.

Также запрещается: осуществлять экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям и применять эти товары и технологии на транспорте, в телекоммуникациях, энергетическом секторе, в частности для исследований, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов; обеспечивать технической помощью, посредническими операциями, строителями и инженерными услугами, связанными с инфраструктурой в этих секторах.