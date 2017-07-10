Украина и НАТО начали дискуссии по плану членства - Порошенко

Киев и НАТО начали дискуссии о введении Плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ) для Украины.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО сегодня в Киеве.

«Украина четко определила свою политическое будущее в сфере безопасности. ВР проголосовала, а я, как президент, как Верховный главнокомандующий, подписал закон, который ставит целью наше будущее членство в НАТО как цель нашей международной безопасности», - заявил он.

«Мы считаем необходимым, и сегодня это четко подчеркнули, чтобы мы начали дискуссию о введении membership action plan, и наши предложения о начале дискуссии были с удовлетворением приняты», - подчеркнул президент.