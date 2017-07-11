Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле

11 июля 2017 г. 13:16
Источник: Зеркало недели
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Соглашение пока находится на стадии разработки, но Киев и Анкара уже договорились об основных его пунктах.

До конца 2017 года Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле между двумя странами. Как сообщает агенство Anadolu, об этом заявил замминистра экономики Турции Фатих Метин на заседании Ассоциации турецких бизнесменов в Украине (TUİD) в Киеве.

По словам господина Метина, соглашение находится в стадии разработки, но стороны уже договорились по большинству пунктов документа, хотя переговоры и затягиваются в связи с большой разницей в себестоимости товаров промышленного производства в Украине и Турции.

Замминистра экономики Турции также добавил, что в связи с политическим кризисом в Украине товарооборот между двумя странами за последние годы сократился.

"Но у Турции и Украины есть достаточный потенциал для роста товарооборота", - отметил  Фатих Метин.

На заседании Ассоциации турецких бизнесменов в Украине в Киеве также приняли участие замминистра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук и посол Турции Йонет Джан Тезель.

Напомним, в феврале Президент Украины  Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил заключение договора о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

Чавушоглу заверил, что Турция поддерживает территориальную целостность и государственный суверенитет Украины и не признает незаконную аннексию Крыма Россией.
 

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