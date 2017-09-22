Украина конфисковала еще $200 млн окружения Януковича

22 сентября 2017 г. 13:35
Источник: Левый берег
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Украина конфисковала еще 200 млн долларов окружения бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда м.Черкассы о еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 млн долларов. Собаки лают, а караван идет", - написал он в фейсбуке.

Напомним, что первая спецконфискация состоялась весной.

28 апреля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что вступило в силу решение Краматорского райсуда Донецкой области о конфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича. Средства были конфискованы в рамках приговора экс-директору компании "Газ Украины-2020" Сергея Курченко Сергею Кашкину. Вердикт Краматорского райсуда Донецкой области датирован 28 марта 2017 года. Суд утвердил сделку о признании вины от 21 марта между Сергем Кашкиным и военным прокурором сил АТО Константином Куликом. Средства были конфискованы со счетов Ощадбанка и Приватбанка.

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