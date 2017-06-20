Украина на пять лет вводит пошлину на шоколад из России

20 июня 2017 г. 15:08
Источник: УНИАН
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Импорт продуктов из РФ осуществлялся по ценам, которые были ниже цены национального производителя.

В Украине ввели антидемпинговые меры в отношении российского шоколада сроком на пять лет.

Межведомственная комиссия по международной торговле установила,что российские производители нанесли существенного вреда национальному товаропроизводителю, в частности, сократились объемы производства (на 7,63 %), уменьшились продажи на внутреннем рынке Украины (на 20,85 %), произошло значительное ухудшение финансовых результатов от продажи товара на внутреннем рынке Украины (на 63,36 %), уменьшилась рентабельность реализации продукции на внутреннем рынке (на 26,42 %), сократилось использование производственных мощностей (на 6,07 %), выросли остатки на складах (на 23,77 %), произошло сокращение количества работающих, задействованных в производстве товара (на 11,06 %);

"В течение периода исследования (2013-2015 годы) демпинговый импорт в Украину некоторых видов шоколада и других готовых пищевых продуктов с содержанием какао происхождением из Российской Федерации осуществлялся по ценам, которые были ниже цены национального товаропроизводителя и препятствовали значительному росту цен на подобный товар", - говорится в сообщении.

Поэтому Украина вводит антидемпинговую пошлину в отношении импорта товара из Российской Федерации в размере 31,33 %.

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