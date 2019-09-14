 

Украина не будет вносить в Конституцию никаких "особых статусов" для Донбасса - Пристайко

14 сентября 2019 г. 20:45
Источник: УНИАН
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркивает, что Украина не будет вносить в Конституцию изменений об особом статусе для Донбасса. Об этом Пристайко сказал на совместной пресс-конференции со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по делам Украины Куртом Волкером.

"Изменения в Конституцию. Мы еще раз напоминаем - это постоянно россиянами проводится нарратив. Мы снова напоминаем так, как написано в Минских договоренностях. Там написано, что будет проведена реформа украинского законодательства, конституционная реформа, в основе которой лежит децентрализация. Если в Москве не умеют прочитать это, мы готовы еще раз сказать... Мы не вносим никаких изменений в Конституцию, мы продолжаем наш путь конституционной реформы, которую мы сами для Украины делаем, и основой этих изменений является децентрализация, которая уже много лет в Украине идет весьма успешно", - заявил Пристайко.

"Мы предлагаем той стороне, которая находится сейчас за линией соприкосновения, не контролируемой полностью украинским правительством, понять, что шанс их развития - это децентрализация. Они могут объединять громады, они могут ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, так как и все области и районы, которые находятся в Украине. Мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов", - подчеркнул глава МИД.

 

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