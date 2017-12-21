Украина не сможет ввести биометрический контроль по всей границе с 1 января

21 декабря 2017 г. 11:54
Источник: Левый берег
174 просмотра

Система фиксации биометрических данных иностранных граждан и лиц без гражданства с 1 января 2018 года будет запущена не на всей протяженности границы, как планировалось ранее.

Об этом говорится в материалах, розданных перед началом презентации системы фиксации биометрических данных, передают Українські Новини.

"Учитывая масштабность этого нового проекта, а также большую сложность его бесперебойной реализации, запуск системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства будет осуществляться поэтапно, а именно - с 1 января 2018 года старт системы состоится в столичных международных аэропортах и в пунктах пропуска украинско-российской границы государственного контроля", - сказано в материалах.

Для полноценного запуска системы необходимо завершить обустройство 157 пунктов пропуска и трех пункта вьезда-выезда на административной границе с аннексированным Россией Крымом. Для реализации проекта необходимо 532 млн гривен, в настоящее время выделено 300 млн гривен.

Паспорта иностранцев будут проверяться в том числе по базам Интерпола, а с помощью ридеров будут считываться отпечатки пальцев, информация о чем будет поступать в подсистему оброботки биометрических данных ведомства.

Напомним, о том, что система фиксации биометрических данных граждан на государственной границе заработает с 1 января 2018 года, власти Украины сообщили 1 сентября.

Процедура въезда в Украину будет следующей: иностранец должен предварительно сообщить о намерении въехать в Украину, на границе будет происходить фиксация данных биометрического паспорта (или снятие биометрических данных), а по приезду он должен будет отметиться в месте пребывания.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.