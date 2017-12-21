Украина не сможет ввести биометрический контроль по всей границе с 1 января

Система фиксации биометрических данных иностранных граждан и лиц без гражданства с 1 января 2018 года будет запущена не на всей протяженности границы, как планировалось ранее.

Об этом говорится в материалах, розданных перед началом презентации системы фиксации биометрических данных, передают Українські Новини.

"Учитывая масштабность этого нового проекта, а также большую сложность его бесперебойной реализации, запуск системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства будет осуществляться поэтапно, а именно - с 1 января 2018 года старт системы состоится в столичных международных аэропортах и в пунктах пропуска украинско-российской границы государственного контроля", - сказано в материалах.

Для полноценного запуска системы необходимо завершить обустройство 157 пунктов пропуска и трех пункта вьезда-выезда на административной границе с аннексированным Россией Крымом. Для реализации проекта необходимо 532 млн гривен, в настоящее время выделено 300 млн гривен.

Паспорта иностранцев будут проверяться в том числе по базам Интерпола, а с помощью ридеров будут считываться отпечатки пальцев, информация о чем будет поступать в подсистему оброботки биометрических данных ведомства.

Напомним, о том, что система фиксации биометрических данных граждан на государственной границе заработает с 1 января 2018 года, власти Украины сообщили 1 сентября.

Процедура въезда в Украину будет следующей: иностранец должен предварительно сообщить о намерении въехать в Украину, на границе будет происходить фиксация данных биометрического паспорта (или снятие биометрических данных), а по приезду он должен будет отметиться в месте пребывания.