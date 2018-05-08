Украина нуждается в миротворческой операции на Донбассе, - Порошенко

08 мая 2018 г. 11:00
Источник: РБК-Украина
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Украина нуждается в миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в оккупированных районах Донбасса.

Об этом в интервью CBS News заявил президент Украины Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

"Многие обозреватели полагают, что у нас здесь в Украине "холодная война". Я хочу разочаровать их - это не "холодная война". Это - горячая война. И каждый день у нас есть погибшие мирные жители и украинские солдаты… И в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы", - отметил Порошенко.

По его словам, выборы на Донбассе возможны после полной реализации миротворческой операции.

"Невозможно, чтобы миротворческая миссия проходила одновременно с пребыванием российских войск. Это инструмент для того, чтобы оказывать давление на РФ, чтобы она вывела войска с оккупированной территории", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что надеется на тесную координацию США и Европейского союза в вопросе миротворцев на Донбассе.  

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