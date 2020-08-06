Украина обратилась к Беларуси по выдаче арестованных "вагнеровцев"

Украина сделала запрос Беларуси о выдаче некоторых задержанных россиян в Минске, сообщил в четверг, 6 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Информации о том, что Беларусь уже официально согласилась отдать этих лиц Украине, мы не имеем… Беларусь сразу предоставила нам список задержанных, наши правоохранительные органы его проанализировали и установили: кто является чистым гражданином Украины, у кого украинский и российский паспорта, а кто их принимал участие в вооруженных действиях в составе российских формирований. Мы максимально все установили, поименно, знаем, сколько их… и наши правоохранительные органы делали запрос об их выдаче", - отметил Кулеба.

Пока ответ на запрос не получен.

Ранее стало известно, что президент Беларуси Александ Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.

Накануне данный вопрос Лукашенко обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским.