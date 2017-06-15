Украина обратилась к Международной морской организации из-за провокационных действий РФ

15 июня 2017 г. 16:03
Источник: Интерфакс-Украина
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Украина обратилась с заявлением к государствам-членам Международной морской организации (ІМО) в связи с провокационными и угрожающих безопасности судоходства действиями России в северной части Черного моря, которая в результате продолжающейся незаконной оккупации РФ Крымского полуострова фактически превратилась в "серую зону" для международного судоходства.

"Последние провокационные действия российской стороны, связанные с попыткой препятствования деятельности украинского спасательного катера во время проведения 23 апреля штатных учений Морской поисково-спасательной службы Украины в очередной раз подтверждают полное игнорирование Россией всех норм и принципов международного права", - цитирует обнародованное во время 98-й сессии Комитета по безопасности на море в Лондоне заявление Украины пресс-служба МИД в четверг.

В информации украинского внешнеполитического ведомства отмечается, что в своем выступлении представитель Украины "призвал Российскую Федерацию принять все возможные меры для прекращения международно-противоправных деяний в морском поисково-спасательном районе Украины и предоставить надлежащие заверения и гарантии их не повторения в будущем".

Также украинская делегация отдельно привлекла внимание членов ІМО, что на предыдущей сессии Комитета по безопасности на море было принято решение начать мониторинг ситуации с безопасностью навигации в северной части Черного моря.

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