Украина осудила насилие силовиков на вчерашних антипутинских митингах в РФ

06 мая 2018 г. 14:55
Источник: Левый берег

Вчера, 5 мая, в десятках российских городов прошли акции "Он нам не царь". Их организовали сторонники Алексея Навального. Акции приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдет завтра, 7 мая.

Во время митингов были задержаны более 1600 мирных граждан.

Украина осудила насилие в отношении участников акции протеста "Он нам не царь", которая прошла вчера в ряде городов России, и требует освобождения задержанных.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины на сайте ведомства.

"В Украине решительно осуждают грубые нападения со стороны карательных подразделений кремлевского режима на российских граждан, вышедших на улицы в рамках глобального мирного протеста #ОнНамНеЦарь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержание и арест более 1600 мирных граждан является "еще одним свидетельством страха режима и проведения позорной государственной политики по подавлению прав человека и основных свобод, попыткой искоренить любое инакомыслие в России".

"Особенно возмущает насилие в отношении несовершеннолетних граждан и молодежи", - подчеркнули в МИД.

Украинская сторона совместно с международными партнерами требует немедленного освобождения незаконно задержанных и обеспечения их прав на мирный протест.

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