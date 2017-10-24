Украина отказала Саакашвили в убежище

24 октября 2017 г. 14:55
Источник: Левый берег
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Государственная миграционная служба Украины отказала бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили в статусе беженца.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в кулуарах Совета регионального развития в Киеве.

"Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, на который он написал заявление. И господин Саакашвили, как всегда, в суд с обжалованием этого решения не обратился. Сейчас он апатрид без каких-либо специальных обстоятельств, которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию", - заявил генпрокурор.

Напомним, гражданин Грузии Михаил Саакашвили получил получил украинский паспорт в конце мая 2015 года, чтобы его можно было назначить главой Одесской ОГА.

Согласно Конституции, гражданин Грузии не может одновременно быть гражданином другой страны, и в октябре 2015 года министерство юстиции Грузии начало процедуру лишения гражданства в отношении Саакашвили.

В ноябре 2016 года Саакашвили подал в отставку с должности главы ОГА, а летом 2017 года президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили. Это было сделано на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении гражданства.

Саакашвили был в это время на территории США. В начале сентября 2017 года он незаконно пересек границу Украины при силовой поддержке своих сторонников и вскоре обратился в Государственную миграционную службу с просьбой предоставить ему статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.

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