Украина отказалась признавать дипломы о "высшем образовании" из ОРДЛО

Бумажки о "высшем образовании" с оккупированных территорий не будут признавать даже при условии дополнительного экзамена.

Киев создал условия для того, чтобы дети с неподконтрольных территорий имели возможность получать качественное высшее образование в учебных заведениях Украины, и никогда не признает бумажки с оккупированных территорий, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он сообщил, что дважды встречался с международными гуманитарными организациями, на которых поднимался вопрос относительно возможности признания Украиной "дипломов" о высшем образовании, которые выдаются на оккупированных территориях.

"На первой встрече наши партнеры предложили рассмотреть возможность признания этих "удостоверений" и получили четкий ответ "НЕТ". На второй встрече был поднят вопрос относительно возможного признания после того, как студент подтвердит свои знания на дополнительном экзамене. Ответ был "НЕТ", - написал он на своей странице в Facebook.