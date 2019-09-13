Украина передала России новые списки для обмена - Денисова

Украинская сторона уже передала России списки удерживаемых в РФ и Крыму лиц для следующего этапа обмена.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Она заявила, что Киев, готовясь к новому обмену, уже передал Москве списки удерживаемых в России и Крыму граждан Украины.

"Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали", - сказала Денисова.

Напомним, сегодня на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве президент Владимир Зеленский заявил о подготовке списков для дальнейшего освобождения украинцев из России и "ЛДНР".

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не исключил дальнейший обмен пленными, но отметил, что подготовка требует много времени.

Тем временем, Леонид Кучма заявил, что скорого обмена пленными с "ЛДНР" не будет, так как перед обменом необходимо завершить правовые процедуры в отношении лиц, которые были задержаны украинскими правоохранительными органами на Донбассе за посягательство на территориальную целостность Украины, поскольку в отношении одних лиц еще продолжаются следственные действия, а других уже судят.

"Вот этот весь огромный объем работы надо провести. Этим сегодня и занимаемся. Так что надеяться, что быстро этот процесс произойдет, нельзя, но вы видите, что та сторона ставит вопрос, что отдайте нам всех, а мы не можем с нарушением закона решить такие проблемы", - подчеркнул Кучма.