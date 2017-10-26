Украина подала в Евросуд по правам человека второй иск против России по событиям на Донбассе

26 октября 2017 г. 11:50
Источник: Новое Время
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Украина подала в Европейский суд по правам человека правовую позицию по иску против России, связанному с событиями на Донбассе в 2014 году, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала NewsOne,

"Иск содержит более 100 показаний свидетелей с большим количеством документов", - сказал он, уточнив, что власти Украины обвиняют Москву в похищении в Донбассе детей-сирот и в вывозе их на российскую территорию.

При этом Петренко отметил, что это уже второй иск к России в ЕСПЧ, связанный с событиями на Донбассе.

"У нас ряд дел в ЕСПЧ межгосударственных. Первое из них – Крым, второе – Донбасс 2014 год, третье – Донбасс – 2015, часть 2016 года, четвертое – похищение детей. Мы сейчас подали по наиболее горячему этапу Донбасса – 2014 год, правовую позицию. После этого суд должен определить процессуальный график рассмотрения дела, как это дело будет рассматриваться, где будет рассматриваться, как будут допрашивать свидетелей. Это мы уже переходим к этапу рассмотрения дел по сути", – пояснил министр.

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