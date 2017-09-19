Украина получит оружие от США

Сенат Соединенных штатов Америки одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018".

Об этом сообщил в Фейсбуке президент Петр Порошенко.

"Важная весть перед моей встречей с президентом США Дональдом Трампом. Только что Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018". В законопроекте предполагается выделить 500 млн долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонны", - написал он.

Проект закона, по его словам, санкционирует предоставление Украине летального вооружения оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях США раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - отметил президент.