Украина получит оружие от США

19 сентября 2017 г. 10:29
Источник: Левый берег
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Сенат Соединенных штатов Америки одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018".

Об этом сообщил в Фейсбуке президент Петр Порошенко.

"Важная весть перед моей встречей с президентом США Дональдом Трампом. Только что Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018". В законопроекте предполагается выделить 500 млн долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонны", - написал он.

Проект закона, по его словам, санкционирует предоставление Украине летального вооружения оборонного характера. В него также включены положения, позволяющие использование средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях США раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - отметил президент.

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