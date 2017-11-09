Украина получит военную помощь от США

Проект оборонного бюджета США на 2018 финансовый год предполагает, что на оказание Украине помощи в области безопасности будет выделено $350 млн.

Детали согласованного документа комитетами по делам вооруженных сил сената и палаты представителей конгресса США приводятся на сайте сенатского комитета.

"Разрешается выделение $350 млн на оказание помощи Украине в области безопасности, включая оборонительное летальное вооружение", - говорится в отчете по итогам заседания.

В согласованном варианте имеется оговорка, согласно которой тратить разрешено лишь половину этой суммы. Расходование второй половины ограничивается до тех пор, пока глава Пентагона не заверит конгресс в том, что Украина предприняла значительные усилия для проведения институциональных реформ в оборонной сфере, "крайне важных для сохранения созданного потенциала по использованию оказанной помощи в области безопасности".

В целом, согласно договоренностям, на противостояние российской угрозе в Европе США планируют выделить в 2018 финансовом году $4,6 млрд.

Напомним, в сентябре президент Украины Петр Порошенко говорил о том, что сенат США согласился выделить Киеву $500 млн на оборону. В палате представителей с сенатом не согласились, предложив уменьшить эту сумму до $150 млн. В итоге после согласований в обеих палатах конгресса сумма осталась на уровне $350 млн.