Украина попросила Россию экстрадировать подозреваемого в организации убийства Вороненкова

Генеральная прокуратура просит Россию экстрадировать в Украину подозреваемого в заказном убийстве бывшего депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова Владимира Тюрина.

Об этом сообщил источник в ведомстве.

По его словам, запрос об экстрадиции был отправлен 9 октября.

Ответа России пока нет.

Напомним, Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта.

9 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что российский криминальный авторитет Владимир Тюрин был фактическим заказчиком убийства Вороненкова. Мотивы у убийства, по версии следствия, были политические и личные, так как Вороненков был женат на его бывшей гражданской жене Марии Максаковой.

Также были названы организаторы убийства - посредник Дмитрий Тюрин (сын заказчика), руководитель преступной группы Юрий Василенко, соорганизатор преступной группы Александр Лось. Исполнителем убийства назван Павел Паршов, его соучастниками - Ярослав Тарасенко (водитель) и Ярослав Левенец.

Ранее сообщалось, что Тюрин не может быть выдан по запросу Украины, поскольку Уголовный кодекс РФ этого не предполагает. Согласно ст. 13 кодекса, "граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству". Сам Тюрин отверг свою причастность к преступлению.