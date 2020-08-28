Украина поставила на паузу все контакты с Беларусью, – глава МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время пресс-брифинга в пятницу, что у Украины нет никаких оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью, однако официальные контакты между странами будут приостановлены "до стабилизации ситуации в Беларуси".

"Мы не разрываем отношения с Беларусью, мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч между нашими странами. Но для какого-то разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований на данный момент. Потому, безусловно, мы не планируем прибегать к этому шагу сейчас, и белорусский посол продолжает выполнять свои функции здесь, в Украине", - сказал Кулеба на пресс-брифинге.

По словам Кулебы, приостановление официальных контактов между Украиной и Беларусью включает процесс подготовки к украинско-белорусскому Форуму регионов.

Ранее сообщалось, что правительство Украины примет решение о возможном введении санкций против Беларуси. При этом сначала на Михайловской хотят увидеть санкционное решение по Беларуси.

«Что касается санкций ЕС, то мы пока что не видели окончательно утвержденных санкционных мероприятий, которые принимает ЕС. Но мы уже присоединились к предыдущему заявлению ЕС по этому поводу. Это свидетельствует о том, что, в целом, мы разделяем его политику, его подходы. Потому, когда мы увидим санкционное решение ЕС, будем принимать и свои соответствующие решения по этому вопросу», - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Напомним, Украина и еще 6 стран поддержали декларацию ЕС относительно выборов в Беларуси. 15 августа МИД Украины официально отреагировал на результаты выборов в Беларуси. Через два дня МИД Украины отозвал своего посла из Беларуси.