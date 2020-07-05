Украина предоставит военным морякам из Крыма более 70 квартир.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил ВСУ, сообщается на сайте Офиса Президента.

Среди тех, кто получит квартиру - моряки, которые не предали присяги Украине в 2014 году во время аннексии полуострова Россией.

Как отметил Зеленский, их верность присяге почему-то была для власти незаметной, и они жили в ужасных условиях.

"Мне стыдно, что за все это время они не получили от государства достойной благодарности. Но я рад, что, наконец, справедливость восторжествовала", - сказал президент.

При этом Зеленский отметил, что это – лишь первые шаги для улучшения условий жизни военных моряков.

"Я сделаю все, чтобы украинские моряки чувствовали, что они являются настоящими супергероями, которые очень нужны Украине", - пообещал президент.

Напомним, отмечают День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в первое воскресенье июля с 2015 года.