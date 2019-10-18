Украина приняла все законы для амнистии на Донбассе – МИД

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявляет, что Украина приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления амнистии в рамках выполнения Минских договоренностей. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

«На сегодняшний день Украина уже приняла все законодательные акты, необходимые для осуществления в рамках правового поля амнистии в контексте выполнения Минских договоренностей», - сказал он. Боднар добавил, что, согласно закону о применении амнистии в Украине, полное или частичное освобождение лиц от наказания может рассматриваться только после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях, то есть после восстановления суверенитета Украины.

«Решение о применении амнистии принимается судом. И, конечно, под амнистию не попадают преступления, которые, согласно международному законодательству, включают преступления по геноциду, против человечности, и военные преступления. Также не подпадают под амнистию лица, совершившие преступление по сбиванию малайзийского «Боинга», - сказал замминистра.

Ранее, 16 октября, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что Украина никогда не пойдет на безусловную амнистию всем участникам событий на Донбассе.

