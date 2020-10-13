Украина присоединится к санкциям ЕС против Лукашенко

Украина намерена присоединиться к санкциям против Александра Лукашенко после окончательного соответствующего решения Евросоюза, сообщил во вторник, 13 октября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Наша позиция в отношении Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой. Мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза, что касается тех санкций, которые уже были введены, - мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, то мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала Европейский Союз принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним", - сказал министр.

По его словам, вопрос взаимодействия Украины и ЕС в отношении Беларуси является примером того, как работает предусмотренная Соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик ЕС и Украины.

Напомним, 2 октября ЕС ввел санкции против Беларуси, и тогда в список ограничительных мер попали около 40 представителей руководства республики, однако Лукашенко среди них не было.

Накануне министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза приняли решение о введении санкций и против Лукашенко.