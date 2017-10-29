Украина призвала ООН поддержать резолюцию о правах человека в Крыму

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время мероприятия, посвященного ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму, который состоялся в офисе Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (США), призвала ООН поддержать резолюцию о правах человека в Крыму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Согласно сообщению, в ближайшие дни Украина предоставит резолюцию "Положение о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь" для рассмотрения в Третий комитет ООН.

"Мы просим поддержать этот документ. Мы призываем международное сообщество последовательно реагировать на циничные нарушения прав человека в Крыму и усилить политическое и дипломатическое давление на Кремль с целью обеспечения возврата государства-агрессора к уважению положений международного права", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер-министр выразила надежду, что мероприятие даст возможность получить дополнительных сторонников этой резолюции и отметила, что голосование за ее принятие ожидается в период между серединой и концом ноября.

Напомним, в сентябре Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) выпустило доклад, в котором говорится, что с 2014 года, когда Крым был оккупирован Россией, там сильно ухудшилась ситуация в области прав человека.