Украина просит Интерпол объявить Курченко в международный розыск

Украина просит Интерпол объявить бизнесмена Сергея Курченко в международный розыск. В госбюджет не поступило 2 млрд гривен из-за махинаций бизнесмена с нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

"Благодаря совместным мерам, принятым под координацией прокуратуры Одесской области, правоохранительными органами внесены ходатайство в Генеральный секретариат Интерпола об объявлении в международный розыск Сергея Курченко с целью установления его местонахождения", - заявила Сарган.

Она также напомнила, что Курченко подозревается в создании преступной организации, легализации доходов, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и совершении других преступлений.

"Только от его преступных махинаций с нефтепродуктами в государственный бюджет не поступило более 2 млрд гривен обязательных платежей", - резюмировала Сарган.

Отметим, в мае 2017 года прокуратурой согласовано сообщение о подозрении Курченко, он объявлен в государственный розыск и предоставлено разрешение на задержание с целью вызова в суд для избрания меры пресечения