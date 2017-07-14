Украина решила не вводить визовый режим с Россией

Совет национальной безопасности и обороны решил не вводить визовый режим с Россией.

Об этом сообщил в Верховной Раде министр иностранных дел Павел Климкин.

"План на будущее - это утвержденное СНБО решение о создании интегрированной системы. Не отдельного шага, как бы кому-то хотелось, а системы, которая предусматривает снятие биометрических данных с иностранцев и лиц без гражданства, эффективный контроль передвижения по территории Украины и другие мероприятия. Эта система будет внедряться постепенно, стадия за стадией", - рассказал он в ответ на вопрос, когда будет введен визовый режим с Россией.

По его словам, введение виз не создаст необходимого эффекта и создаст проблемы для граждан Украины в оккупированном Крыму.

"Это создаст значительные проблемы в контексте того, что Россия воспользуется этим, чтобы делать как провокации, так и сознательную политику на ограничение для граждан Украины, которые проживают на оккупированной территории Крыма, передвигаться на территорию Украины", - сказал он.

Климкин заявил, что решение СНБО было принято на основании детального анализа и получило поддержку западных партнеров.

Напомним, решение ввести визовый режим было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины еще в марте 2014 года, в самом начале российской агрессии. Тогда на этот шаг власти не решились. Премьер-министр Арсений Яценюк говорил, что в сохранении безвизового режима заинтересованы многие украинцы, в первую очередь на востоке и юге Украины, которые ездят в Россию на заработки и имеют родственные отношения по ту сторону границы. В результате было принято решение усилить пропускной режим на границе с РФ.

В феврале 2016 года первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий вместе с другими депутатами зарегистрировал постановление о прекращении соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Россией.