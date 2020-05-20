Украина созвала экстренное заседание Контактной группы из-за угроз главаря "ЛНР"

20 мая 2020 г. 12:15
Источник: РБК-Украина
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма созвал экстренное заседание группы. Это связано со скандальным заявлением главаря самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонида Пасечника. Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, Кучма остается руководителем украинской делегации в Минске и участвует в видеоконференциях.

"Чтобы понять, что делает сейчас Леонид Кучма. Сегодня из-за заявления Пасечника он написал письмо и созывает срочное заседание минской контактной группы", - заявил Зеленский.

 

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