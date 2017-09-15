Украина увеличит финансирование Минобороны до 83,3 млрд гривен

15 сентября 2017 г. 15:21
Источник: Левый берег
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Украина планирует увеличить финансирование Министерства обороны в следующем году до 83,3 млрд гривен.

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак во время рабочей поездки в Львовскую область.

"Предварительно, после проведения заседания Совета национальной безопасности и обороны, бюджет для Вооруженных сил Украины на следующий год планируется 83,3 млрд гривен, но для этого нужно еще решение правительства и Верховной Рады Украины", - цитирует его пресс-служба Минобороны.

"В бюджете на следующий год предполагается в два с половиной раза увеличить финансовый ресурс на развитие вооружения и техники. Мы переходим от «бюджета содержания» к «бюджета развития»", - сказал Полторак.

Напомним, что в государственном бюджете на 2017 года на нужды Министерства обороны заложены 62,5 млрд гривен (с учетом спецфонда - 68,8 млрд)

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