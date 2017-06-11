Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за мобильный роуминг

Президент Петр Порошенко заявил, что украинская сторона ведет переговоры с Евросоюзом об отмене платы за мобильный роуминг для украинцев на территории ЕС.

Об этом Порошенко заявил на открытии концерта на Европейской площади по поводу введения безвиза.

"Могу открыть еще одну приятную новость: в моих переговорах с руководством ЕС и с лидерами стран-членов мы начали борьбу за отмену платы за роуминг для украинцев на территории ЕС", - сообщил Порошенко.

Он отметил, что также ведется работа по введению доступных транспортных сообщений между Украиной и ЕС, привлечению лоукостов, увеличению способностей пограничных пунктов пропуска.