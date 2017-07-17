Украина вернет в повестку дня вопрос о плане действий по членству в НАТО, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина намерена вернуть на повестку дня вопрос о плане действий по членству в НАТО. Об этом глава государства заявил в ходе рабочего визита в Одесскую область.

"Наше намерение вернуть в повестку дня вопрос о плане действий по членству в НАТО и приближении нашего оборонного сектора к стандартам альянса засвидетельствовано многочисленными опросами общественного мнения. Мощная поддержка именно такой стратегии свидетельствует о том, что избранный нами курс правильный и безальтернативный", - сказал Президент Петр Порошенко при посещении многонациональных военных учений Sea Breeze-2017 в Одессе.

Порошенко добавил, что сейчас украинский народ полностью поддерживает и объединен вокруг трансатлантической и европейской интеграции.

Он также подчеркнул, что учения Sea Breeze с 1997 года предоставляют Украине помощь в возрождении военно-морского потенциала и достижении стандартов НАТО.

"Учения способствуют достижению Военно-морскими силами совместимости с флотами государств-членов НАТО, что является условием запланированного нами членства в этом оборонительном союзе, когда страна будет соответствовать критериям и будут имплементированы результаты наших реформ во всех сферах", - отметил глава государства.