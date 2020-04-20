Украина возглавила Форум безопасности ОБСЕ

20 апреля 2020 г. 12:34
Источник: РБК-Украина
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В понедельник, 20 апреля, Украина получила председательство в Форуме сотрудничества в сфере безопасности ОБСЕ, который до этого возглавляла Турция. Об этом сообщается со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Украина сосредоточит внимание участников форума на необходимости возобновления соблюдения основополагающих принципов ОБСЕ и норм международного права, а также важность совместной работы над совершенствованием военно-политического инструментария ОБСЕ.

Отмечается, что к приоритетным вопросам рассмотрения пленарных заседаний прежде всего войдут:

  • гибридные угрозы;
  • милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне;
  • нераспространения оружия массового уничтожения;
  • роль женщин в вопросах мира и безопасности.

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