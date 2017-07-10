Украина введет на границе биометрический контроль для иностранцев – СНБО

10 июля 2017 г. 18:17
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Украина вводит биометрический контроль для всех иностранцев, которые пересекают государственную границу.

Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил президент Петр Порошенко, передает его пресс-служба.

"Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины - мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу. Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом ", - заявил Порошенко.

Порошенко пояснил, что проекты соответствующих документов уже готовы, а МВД и Госпогранслужба на заседании СНБО предоставят информацию по этому вопросу. Он также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову взять исполнение решения под личный контроль, чтобы на всех основных пунктах пересечения границы пограничники были обеспечены необходимым оборудованием для фиксации биометрических данных.
 

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